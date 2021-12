Calcio | Ulivieri | ' Inter favorita per scudetto | squadra più gradevole da vedere'

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "L'sta giocando molto bene, ha più temi in confronto a quella dell''anno scorso che aveva più forza sulle due punte quindi lo sviluppo e la finalizzazione poggiava sui due, mentre i termini si sono allargati. E' lapiùa vedersi ed èper lo, c'è sostanza come anche nel Napoli". Lo ha detto il presidente dell'Assoallenatori Renzoall'Adnkronos sull'campione d'Inverno ma sarà una sfida con il Napoli probabilmente fino alla fine. "Il Napoli ha vinto e anche sofferto con il Milan e la capacità di soffrire è importante", ha proseguito, rimasto sorpreso del successo della Roma a Bergamo. "La vittoria della Roma a Bergamo è stata una grande sorpresa".

