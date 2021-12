Vidal deluso dal poco impiego | possibile riunione con Conte

Leggi su intermagazine

(Di domenica 19 dicembre 2021)spazio per Arturoall’Inter In questa prima parte di stagione Arturoha trovatospazio nell’Inter di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato La Tercera il cileno si starebbe guardando attorno e un suo addio già nel mercato di gennaio non è una soluzione da scartare. Tra le opzioni per il suo futuro c’è il Tottenham dove ritroverebbe Antonioe il Flamengo. “Arturo è moltoper ilspazio che ha avuto nella squadra. Credeva che questo fosse il suo anno. Pensava persino di giocare da titolare in Champions League contro il Real Madrid, ma non è successo. Non è riuscito a convincere Inzaghi e questo lo ha frustrato molto, tanto che sicuramente non continuerà all’Inter”. 2919747-59988908-2560-1440 Darmian e ...