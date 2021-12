Toro, decide Pobega: steso il Verona in 10, seconda vittoria di fila (Di domenica 19 dicembre 2021) Un gol. È quello che basta al Torino per battere il Verona in casa e prendersi l'1 - 0 che vale la seconda vittoria consecutiva. La firma è di Pobega, in gol al 26'. il gol — Il match si decide tra il ... Leggi su gazzetta (Di domenica 19 dicembre 2021) Un gol. È quello che basta al Torino per battere ilin casa e prendersi l'1 - 0 che vale laconsecutiva. La firma è di, in gol al 26'. il gol — Il match sitra il ...

Advertising

sportli26181512 : Toro, decide Pobega: steso il Verona in 10, seconda vittoria di fila: Toro, decide Pobega: steso il Verona in 10, s… - Gazzetta_it : Toro, decide Pobega: steso il Verona in 10, seconda vittoria di fila - TuttoMercatoWeb : L'Hellas non molla mai, ma a far festa è il Toro: vittoria sofferta per i granata, decide Pobega - marinabeccuti : Toro avanti di un uomo e di un gol al 45'. Per ora decide Pobega - Torinogranatait : Toro avanti di un uomo e di un gol al 45'. Per ora decide Pobega -