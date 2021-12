Napoli, Koulibaly fa visita a una squadra di migranti (Di domenica 19 dicembre 2021) Napoli - Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha visitato ieri alle 18 i migranti e i richiedenti asilo di Arci Mediterraneo. Queste le sue parole nel corso della visita, riportate da Fanpage: "... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 19 dicembre 2021)- Il difensore del, Kalidou, hato ieri alle 18 ie i richiedenti asilo di Arci Mediterraneo. Queste le sue parole nel corso della, riportate da Fanpage: "...

Advertising

ciropellegrino : Il discorso anti-razzista di #Koulibaly alla squadra di migranti: “Parlo io per voi, ho la forza e il dovere di far… - claudioruss : #Napoli - #Insigne ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra - #Fabian e #Koulibaly terapie e lavoro per… - sportli26181512 : Napoli, Koulibaly fa visita a una squadra di migranti: Il difensore ad Arci Mediterraneo: 'Io parlo per voi perché… - infoitsport : Adani: “Koulibaly l’assenza più pesante. E’ la guida del Napoli” - Evarist10188278 : RT @ciropellegrino: Il discorso anti-razzista di #Koulibaly alla squadra di migranti: “Parlo io per voi, ho la forza e il dovere di farlo”… -