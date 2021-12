Messaggero: Sarri fa fatica a compattare lo spogliatoio della Lazio, si è persa l’unità degli anni scorsi (Di domenica 19 dicembre 2021) Il Messaggero punta il dito contro Maurizio Sarri: l’allenatore della Lazio non è in grado di gestire lo spogliatoio. Tutto parte dal caso Acerbi. Durante il match contro il Genoa, dopo il gol segnato, il difensore biancoceleste ha esultato portandosi polemicamente le mani alle orecchie, come a voler zittire le critiche di panchina e spalti. Poi, nelle interviste post match, ha rilasciato alcune dichiarazioni al vetriolo. «Delle critiche non mi frega niente. La gente non sa quello che succede negli spogliatoi e meno male che è così. I tifosi allo stadio? Ci mancano, ce n’erano di più quando c’era il Covid. Siamo passati da zero a 5 mila. Contro il Genoa l’importante era vincere non giocare bene». Bordate sia per il tecnico che per i tifosi, insomma. Alle quali erano seguite anche le scuse del ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 dicembre 2021) Ilpunta il dito contro Maurizio: l’allenatorenon è in grado di gestire lo. Tutto parte dal caso Acerbi. Durante il match contro il Genoa, dopo il gol segnato, il difensore biancoceleste ha esultato portandosi polemicamente le mani alle orecchie, come a voler zittire le critiche di panchina e spalti. Poi, nelle interviste post match, ha rilasciato alcune dichiarazioni al vetriolo. «Delle critiche non mi frega niente. La gente non sa quello che succede negli spogliatoi e meno male che è così. I tifosi allo stadio? Ci mancano, ce n’erano di più quando c’era il Covid. Siamo passati da zero a 5 mila. Contro il Genoa l’importante era vincere non giocare bene». Bordate sia per il tecnico che per i tifosi, insomma. Alle quali erano seguite anche le scuse del ...

Advertising

napolista : Messaggero: #Sarri fa fatica a compattare lo spogliatoio della #Lazio, si è persa l’unità degli anni scorsi Il cas… - kbainomugisa0 : RT @DeadlineDayLive: ?? Maurizio Sarri has asked Lazio to sign both Emerson Palmieri and Callum Hudson-Odoi from Chelsea. (Source: Il Messag… - infoitsport : Mimun su Il Messaggero: 'La Lazio fatica, ma dire che sia colpa di Sarri sarebbe ingiusto' - pasqualinipatri : Il Messaggero | Sarri è il futuro che avanza: “Con i giovani nel nuovo ciclo” - laziopress : Il Messaggero | Sarri è il futuro che avanza: “Con i giovani nel nuovo ciclo” -