Israele vieta i viaggi in Italia | il nostro Paese nella lista delle zone ad alto tasso di contagio

(Di domenica 19 dicembre 2021)inti:sta per inserire iltra i territori della cosiddetta «rossa» che contano unnumero di infezioni da Covid. Con l’, saranno inseriti nell’elenco altri 9 Paesi tra cui gli Stati Uniti. Gli israeliani non potrannoare verso questi Paesi, a meno che non ci sia un permesso rilasciato da uno speciale Comitato che vaglia caso per caso. Per chi è attualmente in questi Paesi – che si aggiungono a una già nutritache comprende tutta la parte sud dell’Africa e altri Stati dell’Europa – e intende tornare è prevista una quarantena di almeno 7 giorni anche se vaccinati. La disposizione, voluta fortemente dal governo e dal ministero della ...

Il premier Naftali Bennett ha ammonito che in"è in arrivo una quinta ondata del virus" spinta dalla variante Omicron . Inil 28 novembre scorso, proprio a causa della diffusione ...La Franciagli ingressi per chi proviene da Londra. A New York raddoppiano i positivi e ... Ore 16.50 -, risalgono i contagi: dato più alto da due mesi Risalgono i contagi da Covid - 19 in ...Una doccia fredda in pieno dicembre per chi contava di effettuare i consueti pellegrinaggi di Natale in Terra Santa. Così il governo di Tel Aviv torna a trincerarsi, dopo aver reso Israele di nuovo vi ...Gli attacchi attribuiti a Israele contro strutture segrete dove il regime siriano intendeva rilanciare la sua produzione di armi chimiche avevano tre obiettivi. Il primo era quello di impedire alla Si ...