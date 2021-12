Green pass, controlli anti Covid nei bar: multati per irregolarità 5 esercenti e un cliente (Di domenica 19 dicembre 2021) Seriate. controlli anti Covid a tappeto nei bar di Seriate da parte della Polizia Locale per verificare il rispetto della normativa sui Green pass. Da metà novembre sono stati ispezionati 15 pubblici esercizi da agenti in borghese, per rafforzare l’efficacia delle operazioni di controllo. A essere pizzicati per irregolarità in 6: multati 5 esercenti e un cliente. “Da circa un mese gli agenti di Polizia amministrativa stanno controllando i pubblici esercizi per verificare la regolarità del possesso del Green pass da parte degli avventori e dei titolari delle attività – dichiara il comandante della Polizia Locale Simone Comi -. Il lavoro è stato svolto in borghese per garantire una ... Leggi su bergamonews (Di domenica 19 dicembre 2021) Seriate.a tappeto nei bar di Seriate da parte della Polizia Locale per verificare il rispetto della normativa sui. Da metà novembre sono stati ispezionati 15 pubblici esercizi da agenti in borghese, per rafforzare l’efficacia delle operazioni di controllo. A essere pizzicati perin 6:e un. “Da circa un mese gli agenti di Polizia amministrativa stanno controllando i pubblici esercizi per verificare la regolarità del possesso delda parte degli avventori e dei titolari delle attività – dichiara il comandante della Polizia Locale Simone Comi -. Il lavoro è stato svolto in borghese per garre una ...

