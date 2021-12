Genova, per l’investimento mortale di Quezzi finiranno a processo anche i tre passeggeri (Di domenica 19 dicembre 2021) Il 24 ottobre 2020 la Bmw guidata da Luca Bottaro (condannato a sei anni) travolse Gaia Morassutti, 16 anni, che morì 19 giorni dopo. Respinta la richiesta di archiviazione: “Fuga e nessun soccorso, inesistente solidarietà umana” Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 19 dicembre 2021) Il 24 ottobre 2020 la Bmw guidata da Luca Bottaro (condannato a sei anni) travolse Gaia Morassutti, 16 anni, che morì 19 giorni dopo. Respinta la richiesta di archiviazione: “Fuga e nessun soccorso, inesistente solidarietà umana”

