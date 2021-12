Esame patente: da domani diventa mini, non più facile. Meno tempo, meno quiz, meno errori consentiti (Di domenica 19 dicembre 2021) La nuova versione della prova di teoria è prevista dal decreto del ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili del 27 ottobre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre scorso)... Leggi su motori.ilgazzettino (Di domenica 19 dicembre 2021) La nuova versione della prova di teoria è prevista dal decreto delstero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili del 27 ottobre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre scorso)...

Advertising

chetempochefa : 'Prima il tizio col braccio in silicone, quella che arriva guidando la macchina all’esame della patente..guarda che… - SkyTG24 : Biella, va all'esame per la patente guidando l'auto: denunciata - Valedance11 : RT @chetempochefa: 'Prima il tizio col braccio in silicone, quella che arriva guidando la macchina all’esame della patente..guarda che non… - RistagnoAnna : RT @chetempochefa: 'Prima il tizio col braccio in silicone, quella che arriva guidando la macchina all’esame della patente..guarda che non… - ilovefazietto : RT @chetempochefa: 'Prima il tizio col braccio in silicone, quella che arriva guidando la macchina all’esame della patente..guarda che non… -