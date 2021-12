Domenica In: ospiti Monica Bellucci e Zucchero, oggi su Rai1 (Di domenica 19 dicembre 2021) Domenica In e Mara Venier tornano oggi su Rai1, alle 14:00 in punto, con una nuova puntata: tra gli ospiti di Domenica 19 dicembre 2021 anche Monica Bellucci e Zucchero. Domenica In torna oggi su Rai1, dalle ore 14:00, in diretta dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma, con la quattordicesima puntata e l'immancabile conduzione di Mara Venier. ospiti di questo appuntamento Monica Bellucci, Il Volo, Zucchero, Arisa e Pierpaolo Pretelli. La Bellucci si racconterà tra carriera e vita privata per poi presentare il film La Befana vien di notte 2 - Le origini, al cinema dal 30 dicembre, per la regia di Paola Randi. Il Volo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 19 dicembre 2021)In e Mara Venier tornanosu, alle 14:00 in punto, con una nuova puntata: tra glidi19 dicembre 2021 ancheIn tornasu, dalle ore 14:00, in diretta dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma, con la quattordicesima puntata e l'immancabile conduzione di Mara Venier.di questo appuntamento, Il Volo,, Arisa e Pierpaolo Pretelli. Lasi racconterà tra carriera e vita privata per poi presentare il film La Befana vien di notte 2 - Le origini, al cinema dal 30 dicembre, per la regia di Paola Randi. Il Volo ...

Advertising

programmitvoggi : Monica Bellucci e Zucchero tra gli ospiti di Domenica In - CrylikeIlVolo : RT @AdoptadaBarone: Domenica In. Gli ospiti di Mara. Domani dalle 14:00 su Rai1 ???? Video by mara_venier on #instagramstories #ilvolo #domen… - CorriereUmbria : Controcorrente stasera domenica 19 dicembre su Rete 4: ospiti e anticipazioni #rete4 #televisione #tv… - MikyS03 : Oggi eccezionalmente alle 16:50 su #canale5 ultimo appuntamento del 2021 con #Verissimo di #silviatoffanin. Ospiti… - carlo234556 : RT @MikyS03: Oggi alle 14:00 su #canale5 14° ed ultimo appuntamento del 2021 con #Amici21 di #MariaDeFilippi. Ospiti della puntata #Alessa… -