Ballando con le Stelle: il vincitore della sedicesima edizione (Di domenica 19 dicembre 2021) Ieri sera è terminata la sedicesima edizione di Ballando con le Stelle. Ma il vincitore decretato dal pubblico ha lasciato l’amaro in bocca a molti. Scoppia la polemica sui social Si è conclusa ieri sera la sedicesima edizione di Ballando con le Stelle. Un’edizione che si è rivelata sin da subito, puntata dopo puntata, ricca di sorprese e colpi di scena. Vincitrice di questa ultima edizione del dancing show condotto da Milly Carlucci è stata Arisa, la quale ha innazalto la coppa della vittoria insieme al maestro Vito Coppola. La performance che gli ha assicurato il primo posto è stato un valzer ballato sulle note di “La casa dell’amore possibile”. A decretere la vittoria di ... Leggi su zon (Di domenica 19 dicembre 2021) Ieri sera è terminata ladicon le. Ma ildecretato dal pubblico ha lasciato l’amaro in bocca a molti. Scoppia la polemica sui social Si è conclusa ieri sera ladicon le. Un’che si è rivelata sin da subito, puntata dopo puntata, ricca di sorprese e colpi di scena. Vincitrice di questa ultimadel dancing show condotto da Milly Carlucci è stata Arisa, la quale ha innazalto la coppavittoria insieme al maestro Vito Coppola. La performance che gli ha assicurato il primo posto è stato un valzer ballato sulle note di “La casa dell’amore possibile”. A decretere la vittoria di ...

Advertising

Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - solit0iniz1o : RT @xoxocamic: raimondo todaro io ti odio veramente quanto mi stai sul cazzo ma perché non te ne torni a ballando con le stelle mi hai sfra… - infoitcultura : Ballando con le stelle, Morgan furioso contro i giudici Lucarelli e Mariotto: “Da licenziare, rubate lo… -