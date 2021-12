Torino | due operai morti nel crollo di una gru | un residente | “È stato orribile”

(Di sabato 18 dicembre 2021) Duesononeldi una gru da cantiere su un palazzo di sette piani in via Genova, a. Un terzo èportato all’ospedale Sto in codice rosso, insieme a tre passanti che sono rimasti feriti. Uno di loro era all’interno della sua auto. LEGGI ANCHE: Zone gialle e arancioni per L'articolo proviene da Inews.it.

Poteva essere una strage" - aggiunge un operaio del cantiere di via Genova, a, dove questa mattina è caduta una gru eoperai sono morti. L'incidente nel popoloso quartiere Nizza Millefonti,...Crolla una gru su un palazzo a: la tragedia si è consumata questa mattina, sabato 18 dicembre, in via Genova. Il primo bilancio parla divittime e diversi feriti. La gru era in fase di montaggio e si è afflosciata su se ...