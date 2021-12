Tommaso Zorzi diretto su Soleil Sorge “Un pelo sullo stomaco così” | tutte le accuse dell’influencer

(Di sabato 18 dicembre 2021)ha trionfato nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer è stato molto apprezzato dal pubblico del reality show, soprattutto per la sua schiettezza e le sue battute divertenti. Dopo la fine del Grande Fratello Vip 5,ha condotto un suo programma televisivo ed è stato opinionista dell’Isola dei Famosi. L’influencer ha uno spazio fisso anche in un programma radiofonico di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri: “Facciamo finta che”, trasmesso da R101. Lo spazio dedicato al vincitore del Grande Fratello Vip 5 è intitolato: “TZ101”. Nell’intervento settimanale dello scorso 16 dicembre,ha attaccoe la sua avventura nel reality show di Canale 5, come riportato da Il Sussidiario. ...

Annamar86355213 : Tommaso Zorzi è proprio sparito dalla circolazione, fa bene a riposarsi?? #tzvip - DANIESPO3 : @ansiatotale_ @ElecktraBionic @tommaso_zorzi @tommistanza ???????? mi fa morire - DonnaGlamour : Tommaso Zorzi contro Soleil Sorge: “Becero fingere così!” - Spettegulesss1 : Dal #Gfvip1 al #Gfvip6 ?? = Il mio preferito ?? = Chi ha vinto Gfvip1 ?? Gabriele Rossi ?? Alessia Macari Gfvip2 ?? D… - Munirxxx1 : @lindafornari @GrandeFratello @alfosignorini @Parpiglia @AdrianaVolpeTV @SBruganelli @Raffaellafico… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

ha lanciato una stoccata contro l'influencer Soleil Sorge, che secondo lui starebbe prendendo in giro il pubblico del GF Vip. Tommaso Zorzi ha rilasciato delle dichiarazioni sul Grande Fratello Vip6. In particolare l'influencer ha parlato di Soleil Sorge, che, per lui, non è del tutto vera nel reality. Tommaso Zorzi ha lanciato una stoccata contro l'influencer Soleil Sorge, che secondo lui starebbe prendendo in giro il pubblico del GF Vip.