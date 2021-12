“Soleil Sorge è incinta” Clamoroso al GF Vip | nella notte la soffiata bomba dentro la casa

(Di sabato 18 dicembre 2021)è una delle concorrenti che più ha avuto spazio all’interno del reality show e per molti è la pupilla di Alfonso Signorini. L’influencer sta passando giorni difficili e con l’umore altalenantedopo la squalifica di Alex Belli. L’attore di Centovetrine ha dovuto abbandonare ladi Cinecittà dopo aver violato il regolamento durante l’incontro con la moglie Delia Duran. Il vippone non ha mantenuto le distanze di sicurezza imposte per evitare contagi da Covid e il GF Vip 6 lo ha espulso con effetto immediato. GF Vip, Manila Nazzaro: “” Alla notiziaè crollata etra lunedì 13 e martedì 14 dicembre ha ...

Advertising

iolucetutenebre : RT @gabrielesi99: QUESTA È SOLEIL ANASTASIA SORGE. #gfvip #teamsoleil - iolucetutenebre : RT @SoleilSorgeFan: Tutti con Soleil Sempre con Anastasia Ogni volta Sorge più bella e forte. Anche stasera un esercito di bene ti inva… - BennyMattia : RT @martinaaah_: perché a Miriana di leccare il culo a soleil sorge,non frega nulla #gfvip - debbyvisag : RT @martinaaah_: perché a Miriana di leccare il culo a soleil sorge,non frega nulla #gfvip - GuidoCordeschi : RT @martinaaah_: perché a Miriana di leccare il culo a soleil sorge,non frega nulla #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

dà tutta la colpa all'attore, rivelando di essere delusa da lui e da sé stessa per aver creduto alle sue parole. In casa, molti gieffini si sono schierati dalla parte dima c'è ...... conche prima piange e poi ride Spopola ancora il video del fuorionda al Gf Vip conche prima piange e poi ride con Alex Belli : la coppia ormai 'separata' si sta dimostrando la ...Alex Belli torna al GF Vip : confronto con Soleil Sorge Alex Belli torna questa sera nella Casa del Grande Fratello Vip . Dopo la rocambolesca uscita della scorsa puntata, segnata dal confronto con la ...Alex Belli torna al Grande Fratello Vip e si confronta con i suoi ex coinquilini. Dopo la squalifica infatti gli altri concorrenti non hanno risparmiato commenti al veleno sulla sua ...