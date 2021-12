Snowboard | Roland Fischnaller il migliore nelle qualifiche del PGS di Cortina Avanzano cinque azzurri

Leggi su oasport

(Di sabato 18 dicembre 2021) Si sono concluse ledel PGS di Coppa del Mondo diparallelo in quel did’Ampezzo. Sulle nevi di casa sono bengli italiani che hanno passato il turno e si andranno a giocare il podio in notturna tra poche oreeliminazioni dirette. Tra gli uomini è tornato: il Bel Paese attendeva il proprio veterano che ha timbrato il cartellino con la prima piazza in 1:13.45 davanti allo sloveno Tim Mastnak. Bene anche altri due: Daniele Bagozza e Mirko Felicetti sono rispettivamente sesto e settimo, con ambizioni da podio. Non hanno passato il turno invece Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Gabriel Messner ed Aaron March. Al femminile guida nuovamente Ester Ledecka, convinta a prendersi il podio dopo ...