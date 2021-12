Perché il numero dei decessi nel Regno Unito è “basso” rispetto a quello dei contagi (Di sabato 18 dicembre 2021) Invitato a un tg nazionale ho dovuto confrontarmi con una nuova scoperta – il cosiddetto “paradosso inglese”, riportato anche sui quotidiani nazionali. La Stampa ha scritto, per esempio, quanto segue: ?“Il Regno Unito ha sette volte i contagi dell’Italia ma in proporzione meno morti. Confrontata con il Regno Unito l’Italia ha il 200 per cento in più di vittime per il Covid rispetto ai positivi. Tre volte tanto”. Ora io non voglio tornare a ripetere sempre le stesse cose, ma purtroppo vi sono costretto. Parliamo di un bias, il bias di campionamento. Nello specifico, si raffrontano i morti nei due paesi rispetto ai soggetti positivi al virus. Dobbiamo quindi innanzitutto chiederci se i soggetti positivi, in Inghilterra e in Italia, siano popolazioni confrontabili, per ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 18 dicembre 2021) Invitato a un tg nazionale ho dovuto confrontarmi con una nuova scoperta – il cosiddetto “paradosso inglese”, riportato anche sui quotidiani nazionali. La Stampa ha scritto, per esempio, quanto segue: ?“Ilha sette volte idell’Italia ma in proporzione meno morti. Confrontata con ill’Italia ha il 200 per cento in più di vittime per il Covidai positivi. Tre volte tanto”. Ora io non voglio tornare a ripetere sempre le stesse cose, ma purtroppo vi sono costretto. Parliamo di un bias, il bias di campionamento. Nello specifico, si raffrontano i morti nei due paesiai soggetti positivi al virus. Dobbiamo quindi innanzitutto chiederci se i soggetti positivi, in Inghilterra e in Italia, siano popolazioni confrontabili, per ...

