Perché Elon Musk non è l'uomo dell'anno (Di sabato 18 dicembre 2021) La figura del Ceo di Tesla è avvolta da uno strato di narrazione mitizzante basata su alcuni motivi ricorrenti: il genio in grado di portarci nel futuro, il destino di uomo eccezionale, l’eroe che prova a salvare il pianeta. Eppure sono miti che, a ben guardare, appaiono meno... Leggi su repubblica (Di sabato 18 dicembre 2021) La figura del Ceo di Tesla è avvolta da uno strato di narrazione mitizzante basata su alcuni motivi ricorrenti: il genio in grado di portarci nel futuro, il destino dieccezionale, l’eroe che prova a salvare il pianeta. Eppure sono miti che, a ben guardare, appaiono meno...

Advertising

NicolaPorro : Il ceo di Tesla lancia l’allarme: “Siamo a rischio estinzione”. Ma stavolta nessuno in Italia e in Europa riporta l… - mraverage_it : RT @theamazer: Mannaggia al sonno! Ma siete proprio sicuri che non paghino per dormire? No perché io a questo punto avrei il patrimonio di… - theamazer : Mannaggia al sonno! Ma siete proprio sicuri che non paghino per dormire? No perché io a questo punto avrei il patrimonio di Elon Musk - LorenzoZL74 : @tobdea @nonexpedit @CottarelliCPI Cosa pagherei perché Elon Musk gli rispondesse. - LDC___ : @crypto_gateway Caro Babbo Natale, quest'anno vorrei HODLare #LUNA perché è una FIGATA PAZZESCA, che secondo altro… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Elon Draghi ristruttura la Fornero Elon Musk, la persona più ricca del mondo e amministratore delegato di Tesla, ha scritto su Twitter ... Si prevede che il bilancio aumenterà perché diverse città e villaggi sono rimasti fuori portata a ...

Elon Musk risponde ai critici: "Quest'anno pagherò 11 miliardi di dollari di tasse" Anche perché la capitalizzazione di mercato della casa automobilistica elettrica è volata oltre i mille miliardi. Le cifre 244,2 miliardi di dollari . È questo l'attuale patrimonio di Elon Musk, che ...

Elon Musk ha fretta di arrivare su Marte. Forse perché sa che la Terra è spacciata Il Secolo XIX Musk, la persona più ricca del mondo e amministratore delegato di Tesla, ha scritto su Twitter ... Si prevede che il bilancio aumenteràdiverse città e villaggi sono rimasti fuori portata a ...Anchela capitalizzazione di mercato della casa automobilistica elettrica è volata oltre i mille miliardi. Le cifre 244,2 miliardi di dollari . È questo l'attuale patrimonio diMusk, che ...