Milan, problema rientrato per Romagnoli: si è allenato col gruppo (Di sabato 18 dicembre 2021) Allarme rientrato per il Milan su Alessio Romagnoli. Il difensore si è allenato oggi regolarmente con il gruppo Si è allenato regolarmente nel pomeriggio Alessio Romagnoli, fa dietrofront Sky Sport, dopo aver annunciato un attacco febbrile da parte del difensore rossonero. Romagnoli sarà regolarmente arruolabile per il match contro il Napoli e rimane il primo indiziato per partire titolare con Tomori in difesa. L'emittente satellitare ha smentito la notizia fornita in precedenza, comunicando il normale svolgimento dell'allenamento da parte del capitano rossonero.

