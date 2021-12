Milan-Napoli senza top player: i calciatori infortunati ed indisponibili (Di sabato 18 dicembre 2021) Sta per arrivare il momento del confronto tra Milan e Napoli, ma i top player indisponibili ed infortunati sono davvero tanti. Sandro Tonali e Lorenzo Insigne a confronto durante un Milan-Napoli (Getty Images)Alle ore 20.45 di domenica 19 dicembre il Milan ed il Napoli si affronteranno in casa dei rossoneri. Una sfida di grande fascino tra due top club italiani ed in lotta per il primato in classifica. Questa volta però la gara vedrà molti calciatori non protagonisti. Nell’ultimo periodo entrambe le squadre hanno perso diversi giocatori importanti a causa degli infortuni. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Sia Pioli da una parte che Spalletti dall’altra dovranno fare a meno di top ... Leggi su vesuvius (Di sabato 18 dicembre 2021) Sta per arrivare il momento del confronto tra, ma i topedsono davvero tanti. Sandro Tonali e Lorenzo Insigne a confronto durante un(Getty Images)Alle ore 20.45 di domenica 19 dicembre iled ilsi affronteranno in casa dei rossoneri. Una sfida di grande fascino tra due top club italiani ed in lotta per il primato in classifica. Questa volta però la gara vedrà moltinon protagonisti. Nell’ultimo periodo entrambe le squadre hanno perso diversi giocatori importanti a causa degli infortuni. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Sia Pioli da una parte che Spalletti dall’altra dovranno fare a meno di top ...

