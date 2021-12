L'Olanda va in lockdown (Di sabato 18 dicembre 2021) L'Olanda prevede di inasprire le misure per contenere la diffusione del coronavirus nel periodo di Natale chiudendo tutto, tranne i negozi essenziali. La decisione verrà presa durante una riunione che il governo avrà con gli... Leggi su europa.today (Di sabato 18 dicembre 2021) L'prevede di inasprire le misure per contenere la diffusione del coronavirus nel periodo di Natale chiudendo tutto, tranne i negozi essenziali. La decisione verrà presa durante una riunione che il governo avrà con gli...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Olanda si avvia verso un nuovo lockdown. La decisione è attesa in serata e potrebbe vedere la chiusura di tutti i… - ancapon : @lenuccia82 L'Olanda ha chiuso, lockdown nazionale. Tiragliene dietro ancora qualcuna che lo scongiuriamo. (Mi div… - Antipeppe : @539th Dopo vero le 19 dovrebbe parlare Rutte e capiamo meglio di cose si tratta, ma ormai è sicuro un lockdown in… - Ubure4Ubure : @Iioo41236533 @lucia12976417 @intuslegens @FmMosca Strano tutto sto terrorismo per un raffreddore. In uk e olanda e… - ottobrerosa : RT @lustefunu: Olanda ????, si va verso lockdown duro fino al 14 gennaio. Stasera l’annuncio ufficiale -