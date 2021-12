LA DITTATURA GLOBALE PRENDE FORMA (Di sabato 18 dicembre 2021) Il governo italiano ha utilizzato la presunta crisi di Covid-19 (o pseudopandemia ) per stabilire in silenzio tutti i componenti necessari per una DITTATURA. La fase di costruzione è in fase di completamento e, a meno che le persone non si impegnino in una disobbedienza di massa e chiedano ai propri rappresentanti di fermarla, la DITTATURA entrerà presto in vigore. … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di sabato 18 dicembre 2021) Il governo italiano ha utilizzato la presunta crisi di Covid-19 (o pseudopandemia ) per stabilire in silenzio tutti i componenti necessari per una. La fase di costruzione è in fase di completamento e, a meno che le persone non si impegnino in una disobbedienza di massa e chiedano ai propri rappresentanti di fermarla, laentrerà presto in vigore. … proviene da Database Italia.

Advertising

Lello50736696 : @KeepTheRight1 @HoaraBorselli Nessuna dittatura globale, solo diritti, sono un giurista non un cospirazionista o terrapiattista - giorgiazitelli : LA DITTATURA GLOBALE PRENDE FORMA - Database Italia - MinnieMinerva2 : @furegon @Napalm51 La stanno cercando a suon di restrizioni, per instaurare la dittatura Nell'aenda 2030 del WEF è… - edelweissvillas : RT @gabrillasarti2: Anche ai negativi al test , se non è una #dittatura globale a costringere a fare da cavia a una sperimentazione che ne… - Maurofabio31 : RT @gabrillasarti2: Anche ai negativi al test , se non è una #dittatura globale a costringere a fare da cavia a una sperimentazione che ne… -