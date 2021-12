Ferragamo | Firenze omaggia la signora Wanda con un totem a Palazzo Vecchio

(Di sabato 18 dicembre 2021) Uncon le parole di, scritte in una lettera rivolta “a” per un ultimo saluto, è da oggi, giorno in cui avrebbe compiuto 100 anni, posizionato nel Cortile della Dogana di. All’inaugurazione erano presenti il sindaco Dario Nardella, la famigliae il prefetto Valerio Valenti. La lettera è riportata in italiano e in inglese, fu scritta come una sorta di commiato dalla città e fu letta al funerale, nell’ottobre 2018. “– queste le parole di– anche a te devo il mio ultimo saluto la tua bellezza nell’arte, nella tradizione artigianale, nei tuoi colli, nelle tue inconfondibili tradizioni di umanesimo e di civiltà, hanno influenzato e arricchito il ...

