Ex Leonardo e Gruppo Caltagirone, la nomina all’Ispra diventa un caso. I Verdi mettono sotto accusa il ministro Cingolani e denunciano: “C’è un alto il rischio di incompatibilità” (Di sabato 18 dicembre 2021) Una nomina finita nell’occhio del ciclone. E nel mirino dei dei Verdi, che sollevano dubbi sul potenziale conflitto d’interessi in capo al prescelto. Anzi, alla prescelta. La nomina in questione è quella di Cristina Sgubin nel consiglio di amministrazione di Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che fa capo al ministero della Transizione Ecologica, il dicastero guidato da Roberto Cingolani. LA POLEMICA E che ha fatto saltare letteralmente sulla sedia il co-portavoce nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli, che ha messo nel mirino gli incarichi ricoperti dalla Sgubin fino ad oggi: quello di segretaria generale di Telespazio, società del Gruppo Leonardo “dove il ministro Cingolani ha lavorato come capo della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 18 dicembre 2021) Unafinita nell’occhio del ciclone. E nel mirino dei dei, che sollevano dubbi sul potenziale conflitto d’interessi in capo al prescelto. Anzi, alla prescelta. Lain questione è quella di Cristina Sgubin nel consiglio di amministrazione di Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che fa capo al ministero della Transizione Ecologica, il dicastero guidato da Roberto. LA POLEMICA E che ha fatto saltare letteralmente sulla sedia il co-portavoce nazionale dei, Angelo Bonelli, che ha messo nel mirino gli incarichi ricoperti dalla Sgubin fino ad oggi: quello di segretaria generale di Telespazio, società del“dove ilha lavorato come capo della ...

Advertising

123trabajo : Ofertas Trabajo GRA - Regulatory CMC Registration Specialist - Biologics en l'hospitalet de llobregat: Unità organi… - soniap1975 : RT @AngeloBonelli1: Il ministro #Cingolani ha nominato nel cda di #Ispra, istituto per la protezione ambientale,una rappresentante del grup… - marcolaudonio : RT @GDF: Zara rimase ucciso dopo essersi lanciato da solo per affrontare un gruppo di terroristi in un attentato all’interno dell’Aeroporto… - europaverdeasti : RT @AngeloBonelli1: Il ministro #Cingolani ha nominato nel cda di #Ispra, istituto per la protezione ambientale,una rappresentante del grup… - GCDileo : RT @AngeloBonelli1: Il ministro #Cingolani ha nominato nel cda di #Ispra, istituto per la protezione ambientale,una rappresentante del grup… -