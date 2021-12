Dopo un breve periodo felice | ora Bennett e Biden sono tesi Gli iraniani stanno vincendo

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 18 dicembre 2021) L’Amministrazione di Joenon dice “fuck you” al primo ministro israeliano Naftali, come ha fatto il predecessore Trump con il predecessore Netanyahu, per una questione di stile e di indole. Le due parti non vogliono tornare ai litigi pubblici come ai tempi di Netanyahu e Barack Obama. Ma c’è molta frustrazione da parte di entrambi e c’è un conflitto in corso – non pubblico, almeno per ora – su come gestire il dossier più importante e urgente, quello del nucleare iraniano.vorrebbe risolvere la questione in modo soft con i negoziati di Vienna che portano verso la restaurazione dell’accordo sul nucleare del luglio 2015.teme che gli stessi negoziati siano troppo deboli per ottenere una sospensione reale del programma atomico dell’Iran e continua a far trapelare informazioni sui preparativi ...