Covid | la curva cresce ancora | salgono i ricoveri under 20

(Di sabato 18 dicembre 2021) L'epidemia di- 19 in Italia continua are per l'ottava settimana consecutiva, con un balzo dell'incidenza nazionale che negli ultimi 7 giorni ha raggiunto i 241 casi per 100mila abitanti. ...

A preoccupare sono soprattutto gli ospedali, dove i pazientisono in aumento sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive e sono in crescita anche i ricoveri nella fascia under 20. 18 ......ad oggi e con la variante Omicron che comincia a circolare nel Continente la paura che la...delle disposizioni recentemente adottate dal Governo Italiano per contenere i contagi da- 19. ...Un altro lockdown nazionale, come quello di marzo-aprile 2020, o qualcosa di simile, come lo scorso inverno, per sconfiggere la variante Omicron del coronavirus che si sta ...L'epidemia di Covid-19 in Italia continua a crescere per l'ottava settimana consecutiva, con un balzo dell'incidenza nazionale che negli ultimi ...