Covid | i dati dell' Iss | I decessi dei No Vax sono 45 volte superiori rispetto a chi ha fatto la terza dose

Advertising

NicolaPorro : Tutti a raccontare che l'Italia è un modello nella gestione dell'emergenza, poi però ci sono i dati a chiarirci le… - GuidoDeMartini : ?? AUDIZIONE AL SENATO DEL DOTT. MASTRANGELO: C’È UNA COMPLETA FALSIFICAZIONE DEI DATI EPIDEMIOLOGICI DEL COVID ?? C’… - Ruffino_Lorenzo : Nuovi dati Iss su casi, ospedalizzazioni, TI e decessi per status vaccinale. I dati sulla dose aggiuntiva conferma… - AnnDePa : @Ciribini @stefaniaconti Il monitoraggio dei dati in Germania Mobilità: - borrillo62 : RT @vi__enne: I dati su Covid-19 notificati nelle prossime tre settimane sono da prendere con pinze giganti a causa delle feste: saranno so… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dati

...diffusione di Omicron approfondimento, le misure nel mondo per bloccare la variante Omicron La cautela nelle valutazioni, ha spiegato Palù, deriva dal fatto che "attualmente ci basiamo sui...Anche perché, pur non essendociin grado di dimostrarlo, a seguito della crisi pandemica la situazione è in deciso peggioramento. Pertanto, anche la stima dell'Istat, che segnala in 3,2 milioni ...I poveri si ammalano di più. La prima prova di questa affermazione arriva dai numeri, quelli registrati nell'ultimo anno e due mesi e cristallizzati al 2 dicembre scorso. I municipi più colpiti dal ...Gratarola: "I dati non ci devono far cantare vittoria per via della variante Omicron stante la sua estrema contagiosità" ...