Covid, Antonelli per Natale: «Eviterei feste e brindisi in piazza» (Di sabato 18 dicembre 2021) Non ci sono regioni in zona rossa, non c'è coprifuoco, le attività sono aperte e tra i confini nazionali non ci sono limitazioni di movimento. Ad un anno di distanza, a una settimana dal Natale non si può dire che la situazione Covid in Italia sia la stessa di un anno fa. Allo stesso modo, benché i numeri relativi a ricoveri ordinari e occupazione terapie intensive siano ancora sotto livelli drammatici, è chiaro che ci si appresta ad entrare in un periodo festivo dove non si potrà abbassare la guardia. Chi viene ricoverato in terapia intensiva “Non siamo ancora nell'incubo ma ci sono segnali di allerta”. Lo ha dichiarato in un'intervista del 18 dicembre a Il Fatto Quotidiano il professor Massimo Antonelli, direttore del reparto di Terapia Intensiva di Roma. Il suo punto di vista consente di avere un quadro chiaro di quali siano le ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 18 dicembre 2021) Non ci sono regioni in zona rossa, non c'è coprifuoco, le attività sono aperte e tra i confini nazionali non ci sono limitazioni di movimento. Ad un anno di distanza, a una settimana dalnon si può dire che la situazionein Italia sia la stessa di un anno fa. Allo stesso modo, benché i numeri relativi a ricoveri ordinari e occupazione terapie intensive siano ancora sotto livelli drammatici, è chiaro che ci si appresta ad entrare in un periodo festivo dove non si potrà abbassare la guardia. Chi viene ricoverato in terapia intensiva “Non siamo ancora nell'incubo ma ci sono segnali di allerta”. Lo ha dichiarato in un'intervista del 18 dicembre a Il Fatto Quotidiano il professor Massimo, direttore del reparto di Terapia Intensiva di Roma. Il suo punto di vista consente di avere un quadro chiaro di quali siano le ...

