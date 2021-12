Clarissa Selassié si leva dei sassolino dalla scarpa e attacca alcuni vipponi (Di sabato 18 dicembre 2021) Clarissa Selassié attacca alcuni vipponi Protagonista del GF Vip insieme alle sorelle Jessica e Lucrezia, Clarissa Selassié è stata la prima tra le Princess a lasciare la Casa più spiata d’Italia, ma non sembra esserne troppo dispiaciuta. Avrebbe si voluto continuare la sua avventura nel programma, come raccontato in esclusiva a SuperGuida TV, ma alcuni L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 18 dicembre 2021)Protagonista del GF Vip insieme alle sorelle Jessica e Lucrezia,è stata la prima tra le Princess a lasciare la Casa più spiata d’Italia, ma non sembra esserne troppo dispiaciuta. Avrebbe si voluto continuare la sua avventura nel programma, come raccontato in esclusiva a SuperGuida TV, maL'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Clarissa Selassié Clarissa Selassiè ha cambiato idea su Manuel Bortuzzo? Stoccata ad Alex e Soleil Clarissa ha cambiato idea su Manuel? Stoccata ad Alex e Soleil Clarissa è stata molto critica sul rapporto che Lulù ha intrecciato con Manuel Bortuzzo . Il nuotatore però ha dichiarato il suo grande ...

GF Vip, Jessica Selassiè in crisi: 'Non so se restare, non c'è nessuno bono per me' Cambio di rotta per Jessica Selassié? La concorrente aveva deciso di rimanere nella Casa del Grande Fratello Vip e poi pare ci ... Stasera in studio non c'era neanche Clarissa, non so se voglio restare'.

