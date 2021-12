Al via la revoca temporanea del Green pass per i positivi: pubblicato il nuovo Dpcm (Di sabato 18 dicembre 2021) È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Dpcm che consente la revoca del Green pass ai positivi al Coronavirus. Nei giorni scorsi, era emersa una falla nel sistema delle certificazioni verdi: il Qr code continuava a essere valido anche se il possessore era stato infettato e quindi obbligato all’isolamento. A generare la revoca automatica sarà la Piattaforma nazionale «Dgc» – la stessa che si occupa dell’erogazione dei certificati digitali -, che sarà poi comunicata anche al Gateway europeo. La falla non era ancora stata risolta perché la piattaforma del ministero della Salute in cui vengono registrati i tamponi positivi non comunicava, fino a ora, con quella dei Green pass. Ora il bug è stato risolto. La ... Leggi su open.online (Di sabato 18 dicembre 2021) È statoin Gazzetta ufficiale ilche consente ladelaial Coronavirus. Nei giorni scorsi, era emersa una falla nel sistema delle certificazioni verdi: il Qr code continuava a essere valido anche se il possessore era stato infettato e quindi obbligato all’isolamento. A generare laautomatica sarà la Piattaforma nazionale «Dgc» – la stessa che si occupa dell’erogazione dei certificati digitali -, che sarà poi comunicata anche al Gateway europeo. La falla non era ancora stata risolta perché la piattaforma del ministero della Salute in cui vengono registrati i tamponinon comunicava, fino a ora, con quella dei. Ora il bug è stato risolto. La ...

