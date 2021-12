Web Shop Mobile di Xsolla, gli sviluppatori potranno vendere “oggetti in game” incassando direttamente il 95% delle transazioni dei giocatori (Di venerdì 17 dicembre 2021) Xsolla, l’agenzia leader nel settore della commercializzazione dei videogiochi, continua a ad offrire opportunità sempre più all’avanguardia per gli sviluppatori di Mobile game. Un recente cambio di regolamentazione dell’App Store di Apple garantisce adesso agli sviluppatori la possibilità di raccogliere le informazioni di contatto dai giocatori e rivolgersi a loro con lo scopo di vendere al difuori del negozio in-app. Lo Xsolla Web Shop è stato costruito precisamente per questo motivo, e dà la possibilità agli sviluppatori di creare uno Shop direttamente sul loro sito proprietario. Dal Web Shop i giocatori possono comprare oggetti ... Leggi su newsagent (Di venerdì 17 dicembre 2021), l’agenzia leader nel settore della commercializzazione dei videogiochi, continua a ad offrire opportunità sempre più all’avanguardia per glidi. Un recente cambio di regolamentazione dell’App Store di Apple garantisce adesso aglila possibilità di raccogliere le informazioni di contatto daie rivolgersi a loro con lo scopo dial difuori del negozio in-app. LoWebè stato costruito precisamente per questo motivo, e dà la possibilità aglidi creare unosul loro sito proprietario. Dal Webpossono comprare...

