Uomini e Donne, indiscrezione pazzesca: la scelta di Roberta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Come aveva promesso, Roberta ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne, ed ha lasciato la trasmissione. Scopri con chi ha preferito iniziare una relazione fra i suoi due pretendenti, Luca e Samuele. All’inizio della sua esperienza a Uomini e Donne, Roberta Ilaria Giusti aveva definito così il suo uomo ideale: “Un ragazzo rispettoso, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Come aveva promesso,ha fatto la sua, ed ha lasciato la trasmissione. Scopri con chi ha preferito iniziare una relazione fra i suoi due pretendenti, Luca e Samuele. All’inizio della sua esperienza aIlaria Giusti aveva definito così il suo uomo ideale: “Un ragazzo rispettoso, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

fanpage : Se l’Italia non fa più figli non è colpa di donne più emancipate, ma di uomini e di una società patriarcale che non… - poliziadistato : Buon compleanno a #PapaFrancesco sempre vicino al lavoro delle donne e degli uomini della #poliziadistato al serviz… - robersperanza : 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I va… - MichelaRoi : RT @LucaFerracci_1: 1 anno fa alcune donne e uomini e un leader con una grande visione e coraggio fecero una scelta importante da tutti att… - leleunz77719427 : RT @anto8301: Certi uomini ti spengono… Non serve avere i soldi… Le dovete far ridere le donne altrimenti se ne vanno… -