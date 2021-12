Taranto | accusa | falso ginecologo | denunciato quarantenne Polizia | carpiti online dati su oltre quattrocento donne

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ladi Stato, ha eseguito su delega della Procura della Repubblica di, una perquisizione domiciliare nei confronti di unper il reato di violenza sessuale, sequestrando diversi smartphone, supporti di memoria e schede telefoniche. Lo stesso è gravemente sospettato di essere l’autore delle condotte che dal settembre 2021 hanno portato numerosea sporgere denuncia presso gli Uffici dellaPostale a seguito della ricezione di telefonate da un individuo che si presentava come. Il finto “medico”, utilizzando uno stratagemma per nascondere il proprio numero di telefono, che appariva quindi anonimo, faceva capire alle interlocutrici di essere a conoscenza di esami clinici effettuati dalle stesse presso strutture sanitarie presenti su tutto ...

