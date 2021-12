Stornara | tragedia in campo Rom | due bambini carbonizzati

(Di venerdì 17 dicembre 2021), l’incendio nato da alcune baracche: i Vigili del Fuoco hanno trovato i corpi dei piccoli. Gli aggiornamenti I Vigili del Fuoco di Foggia stanno ultimando le operazioni di spegnimento dell’incendio avvenuto questa mattina alRom di Stornata. Appena le fiamme saranno domate definitivamente cominceranno le indagini per far luce sullache ha spezzato la vita di due piccoloe delle loro famiglie. Foto Vigili del FuocoSecondo le prime informazioni fornite dal Vigili del Fuoco, l’incendio sarebbe divampato da due baracche e in una di essa c’erano le vittime, un bambino di due anni e una femmina di quattro. Una stufetta per riscaldarsi dal freddo o un rogo sarebbero le origini della. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sara Pedri: ecco gli ultimi ...

