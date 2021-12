Sgomberati i senzatetto dai portici del centro di Torino (Di venerdì 17 dicembre 2021) Questa mattina sono stati cacciati i senzatetto che avevano trovato rifugio sotto i portici di via Viotti e nel ‘palazzaccio’ davanti al Duomo di Torino. In totale 27 persone come hanno spiegato in commissione l’assessore ai Servizi Sociali Jacopo Rosatelli e quello dei Vigili Gianna Pentenero. Dopo lo sgombero sono intervenuti gli operatori Amiat per ripulire l’area. Un intervento”nel rispetto della dignità delle persone”, precisa Rosatelli.“Le condizioni igieniche e sanitarie imponevano di intervenire – aggiunge l’assessora alla Sicurezza, Gianna Pentenero – Proseguiremo con questa attività anche in altre zone, sempre con l’obiettivo di avviare un percorso diverso che possa favorire una presa in carico complessiva”. “La nostra città – aggiunge Rosatelli – ha cominciato, già con la scorsa amministrazione, un cambio di paradigma per ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Questa mattina sono stati cacciati iche avevano trovato rifugio sotto idi via Viotti e nel ‘palazzaccio’ davanti al Duomo di. In totale 27 persone come hanno spiegato in commissione l’assessore ai Servizi Sociali Jacopo Rosatelli e quello dei Vigili Gianna Pentenero. Dopo lo sgombero sono intervenuti gli operatori Amiat per ripulire l’area. Un intervento”nel rispetto della dignità delle persone”, precisa Rosatelli.“Le condizioni igieniche e sanitarie imponevano di intervenire – aggiunge l’assessora alla Sicurezza, Gianna Pentenero – Proseguiremo con questa attività anche in altre zone, sempre con l’obiettivo di avviare un percorso diverso che possa favorire una presa in carico complessiva”. “La nostra città – aggiunge Rosatelli – ha cominciato, già con la scorsa amministrazione, un cambio di paradigma per ...

