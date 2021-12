Quirinale, l’Economist incorona Draghi (affinché resti a Palazzo Chigi?) (Di venerdì 17 dicembre 2021) Se è vero che il giornalismo britannico non le manda mai a dire, questo vale anche per Mario Draghi. Dal punto di vista dell’Economist, uno dei settimanali inglesi più prestigiosi al mondo, “la stabilità dell’Italia sarebbe in pericolo se Draghi dovesse lasciare il suo posto per diventare Presidente della Repubblica. Un incarico più di rappresentanza, e potrebbe succedergli un primo ministro meno competente“. Inutile, dunque, affannarsi a considerare l’articolo che ha fatto il giro del mondo – per aver incoronato il nostro come il “Paese dell’anno” fra lotta alla pandemia e ripresa economica – quale endorsement per Super Mario prossimo Capo dello Stato. Draghi al Quirinale, irresistibile ascesa? Non è detto, però, che a Londra abbiano ben presenti i bizantinismi degli ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 17 dicembre 2021) Se è vero che il giornalismo britannico non le manda mai a dire, questo vale anche per Mario. Dal punto di vista del, uno dei settimanali inglesi più pgiosi al mondo, “la stabilità dell’Italia sarebbe in pericolo sedovesse lasciare il suo posto per diventare Presidente della Repubblica. Un incarico più di rappresentanza, e potrebbe succedergli un primo ministro meno competente“. Inutile, dunque, affannarsi a considerare l’articolo che ha fatto il giro del mondo – per averto il nostro come il “Paese dell’anno” fra lotta alla pandemia e ripresa economica – quale endorsement per Super Mario prossimo Capo dello Stato.al, irresistibile ascesa? Non è detto, però, che a Londra abbiano ben presenti i bizantinismi degli ...

