Migranti: barca a vela giunta in Salento, 70 a bordo (Di venerdì 17 dicembre 2021) E' arrivata nel porto di Santa Maria di Leuca, trainata da una motovedetta della Guardia Costiera, l'imbarcazione a vela soccorsa all'alba di oggi a circa 30 miglia a sud del Capo di Leuca. A bordo i ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) E' arrivata nel porto di Santa Maria di Leuca, trainata da una motovedetta della Guardia Costiera, l'imzione asoccorsa all'alba di oggi a circa 30 miglia a sud del Capo di Leuca. Ai ...

Advertising

aranciaverde : RT @AngiKappa: Ancora morti in mare tra i #migranti che cercando di attravesare il Mediterraneo. Una barca con 26 a bordo si é ribaltata du… - icemastromatteo : RT @AngiKappa: Ancora morti in mare tra i #migranti che cercando di attravesare il Mediterraneo. Una barca con 26 a bordo si é ribaltata du… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Migranti, barca si rovescia al largo di Lampedusa: annega una donna #Lampedusa - franco_sala : RT @AngiKappa: Ancora morti in mare tra i #migranti che cercando di attravesare il Mediterraneo. Una barca con 26 a bordo si é ribaltata du… - elivito : RT @AngiKappa: Ancora morti in mare tra i #migranti che cercando di attravesare il Mediterraneo. Una barca con 26 a bordo si é ribaltata du… -