Lazio-Genoa 3-1, Shevchenko: "Non siamo riusciti a concretizzare niente" (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ecco le parole del tecnico del Genoa, Andrij Shevchenko, ai microfoni di Dazn, al termine del match contro la Lazio perso per 3-1: "L'unica cosa positiva è aver fatto gol. La squadra ha cercato di reagire soprattutto all'inizio del secondo tempo. Potevamo svolgere meglio le nostre azioni, abbiamo avuto buone opportunità ma non siamo riusciti a concretizzare niente. La situazione in campo la potevamo gestire meglio e questo mi ha fatto un po' arrabbiare. Potevamo reagire molto meglio ma la squadra ha cercato di giocare. Manca un po' di fiducia e poi i risultati arriva". SportFace.

