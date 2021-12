Javier Bardem ospite a Che tempo che fa: Fabio Fazio intervista l’attore spagnolo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un nuovo ospite internazionale è pronto ad impreziosire il parterre di ospiti della trasmissione di punta di Rai3. Fabio Fazio, nel corso di questa nuova edizione del programma, sta abituando il pubblico connesso da casa ad ascoltare le sue interviste ai personaggi del mondo dello spettacolo provenienti da tutto il mondo. Dopo aver accolto Brian May, Ed Sheeran e Lady Gaga domenica 19 dicembre 2021 il conduttore avrò la possibilità di intervistare uno degli attori più apprezzati del cinema mondiale. Javier Bardem arriva in studio per raccontare al pubblico la sua ultima fatica davanti la cinepresa che lo vedrà protagonista in tutte le sale a partire da giovedì 23 dicembre 2021. Javier Bardem presenta il suo nuovo film a Che tempo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un nuovointernazionale è pronto ad impreziosire il parterre di ospiti della trasmissione di punta di Rai3., nel corso di questa nuova edizione del programma, sta abituando il pubblico connesso da casa ad ascoltare le sue interviste ai personaggi del mondo dello spettacolo provenienti da tutto il mondo. Dopo aver accolto Brian May, Ed Sheeran e Lady Gaga domenica 19 dicembre 2021 il conduttore avrò la possibilità dire uno degli attori più apprezzati del cinema mondiale.arriva in studio per raccontare al pubblico la sua ultima fatica davanti la cinepresa che lo vedrà protagonista in tutte le sale a partire da giovedì 23 dicembre 2021.presenta il suo nuovo film a Che...

