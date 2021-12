Il castello delle cerimonie su Real Time | il battesimo di Lorenzo Leone

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 17 dicembre 2021) La sedicesima puntata della quinta stagione de Ilè andata in onda venerdì 17 dicembre 2021 in seconda serata su(canale 31 dtt). La puntata è stata dedicata aldiè il figlio secondogenito di un vip della canzone partenopea: il cantante neomelodico Gianni. È per questo che giocando anche sul cognome di famiglia, l’idea della party planner Marta è di trasformare ilin una giungla piena di animali con un palco al centro per far cantare Gianni e alcuni colleghi intervenuti alla festa. Qui trovate la scheda del programma. Il– Dove vederlo Qui ...