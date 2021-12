Donadoni: «Una volta Berlusconi mi chiese: ‘Pensi anche tu che tutto quello che tocco si trasforma in oro?’» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, in cui parla della sua esperienza al Napoli, Roberto Donadoni dedica ampio spazio anche a quella vissuta nel Milan. «Il Milan è una parte indelebile della mia vita. Non amo molto ricordare il passato, ma quella squadra creata da Berlusconi e Galliani ha segnato la mia carriera e sono riconoscente sia a loro sia a Sacchi e a Capello. Abbiamo vinto parecchio e ci siamo tolti soddisfazioni incredibili». Racconta un aneddoto su Berlusconi. «Il primo anno, quello in cui ci qualificammo allo spareggio per la Coppa Uefa dopo che il presidente decise di cambiare Liedholm con Capello, un giorno venne a Milanello, mi prese a braccetto passeggiando sui campi di allenamento e mi chiese se anche io, come molti, pensavo che ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, in cui parla della sua esperienza al Napoli, Robertodedica ampio spazioa quella vissuta nel Milan. «Il Milan è una parte indelebile della mia vita. Non amo molto ricordare il passato, ma quella squadra creata dae Galliani ha segnato la mia carriera e sono riconoscente sia a loro sia a Sacchi e a Capello. Abbiamo vinto parecchio e ci siamo tolti soddisfazioni incredibili». Racconta un aneddoto su. «Il primo anno,in cui ci qualificammo allo spareggio per la Coppa Uefa dopo che il presidente decise di cambiare Liedholm con Capello, un giorno venne a Milanello, mi prese a braccetto passeggiando sui campi di allenamento e miseio, come molti, pensavo che ...

