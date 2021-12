Digitale terrestre, da gennaio in queste regioni ci sarà il refarming (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nel nuovo anno altre regioni avranno la cattiva notizia di altri canali oscurati, spostati etc. Dove? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza Il nuovo Digitale terrestre sulla carta dovrebbe subentrare completamente nel 2023. Ma già adesso sta arrivando a gamba tesa. Dallo scorso ottobre abbiamo visto una serie di canali oscurati sul vecchio apparecchio L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nel nuovo anno altreavranno la cattiva notizia di altri canali oscurati, spostati etc. Dove? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza Il nuovosulla carta dovrebbe subentrare completamente nel 2023. Ma già adesso sta arrivando a gamba tesa. Dallo scorso ottobre abbiamo visto una serie di canali oscurati sul vecchio apparecchio L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

radiokemonia : Stai ascoltando: Carly Simon-You Know What to Do La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Shakatak-Down On The Street La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: TIME OF 80's-Radio Kemonia SMS e WA 3398818100 La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: UB40-Where Did I Go Wrong La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: RADIO KEMONIA-notiziariocampania La musica anni 80 solo su -