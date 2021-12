Chi è la fidanzata di Marco D'Amore, Daniela Maiorana (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ecco chi è e cosa fa Daniela Maiorana, la fidanzata di Marco D'Amore: attore e regista principalmente noto per il ruolo di Ciro Di Marzio della serie televisiva Gomorra. La fidanzata di Marco D'Amore, conosciuto dal grande pubblico per la serie cult Gomorra, si chiama Daniela Maiorana ed i due stanno assieme da "una vita": si sono conosciuti a scuola e, da allora, non si sono mai separati. Secondo quanto rivelato da Marco, tra i due non è scattato quello che solitamente viene definito come il "colpo di fulmine", visto che Daniela è stata corteggiata per mesi dall'attore che alla fine è riuscito a conquistarla: "Quando ci siamo messi insieme non sono mancate le difficoltà. Io stavo per ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ecco chi è e cosa fa, ladiD': attore e regista principalmente noto per il ruolo di Ciro Di Marzio della serie televisiva Gomorra. LadiD', conosciuto dal grande pubblico per la serie cult Gomorra, si chiamaed i due stanno assieme da "una vita": si sono conosciuti a scuola e, da allora, non si sono mai separati. Secondo quanto rivelato da, tra i due non è scattato quello che solitamente viene definito come il "colpo di fulmine", visto cheè stata corteggiata per mesi dall'attore che alla fine è riuscito a conquistarla: "Quando ci siamo messi insieme non sono mancate le difficoltà. Io stavo per ...

Advertising

zazoomblog : Davide Silvestri chi è la fidanzata Alessia: età lavoro Instagram vita privata - #Davide #Silvestri #fidanzata - redazionerumors : Il cantante è fidanzato da tre anni, ma cosa sappiamo della fidanzata? #AchilleLauro - CorriereCitta : Alessandro Basciano: chi è, età, Uomini e Donne, l'ex fidanzata Clementina Deriu, figlio, foto, Instagram, altezza,… - Mariolino_22 : Per chi non lo sapesse, Alessandro Basciano è un ex corteggiatore di Uomini e Donne e anche ex tentatore della deci… - httpyoongay : @dollsjkill OH questa è una vittoria per me, guarda con chi sono fidanzata una strafiga -