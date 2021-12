Camorra | ridotte pene in appello per tredici imputati

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sostanziali riduzioni di pena ieri, decretate dalla Corte didi Napoli, nei confronti di 18 persone che la Direzione Distrettuale Antimafia ritiene legate al clan napoletano Montescuro. Oltre che per il figlio dell’anziano capoclan Carmine Montescuro, Antonio (quest’ultimo difeso dagli avvocati Annalisa Senese e Enrico Di Finizio), a cui la condanna è stata ridotta da 11 anni a 5 anni e 8 mesi di reclusione (con una multa da 4mila euro), lesono state, perlopiù per concessione delle attenuanti generiche, anche per Gennaro Aprea (8 anni di reclusione e 8mila euro di multa); Nino Argano (13 anni e 4 mesi e 12666 euro di multa); Francesco Luca Caldarelli (8 anni e 10mila euro di multa); Sergio Grassia (3 anni, un mese e 10 giorni e 4mila euro di multa); Vincenzo Milone (8 anni e 4 ...

