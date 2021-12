Calcio | Insigne si racconta | a Napoli molti non m' hanno compreso

Advertising

anteprima24 : ** #Insigne si racconta a Undici: 'A ##Napoli molti non mi hanno compreso' ** - sportface2016 : #Napoli, #Insigne: “Dispiaciuto per screzi con tifosi, adoro il City di Guardiola” - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Rai, Biazzo attacca: “Il Napoli ha tradito Insigne, il club a cui è leg… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: KKN - De Maggio: 'Rinnovo Insigne? Il Napoli ritiene di aver fatto un'offerta importante' - ETGazzetta : Sei assi contesi. Il Real su Mbappé, i dubbi di Pogba, Salah al raddoppio -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Insigne

ANSA Nuova Europa

Ildi Guardiola è imperdibile dai tempi di Barcellona - conclude- La sua finale perfetta di Champions sarebbe contro il Liverpool. Alla fine, in tv, non ne me perdo una". . mc/com 17 -...QUI NAPOLI - Out Osimhen,Koulibaly,, Fabian Ruiz, Lozano, Lobotka, Zanoli e Manolas; ... valido per la diciassettesima giornata del campionato didi Serie A 2021/2022, verrà trasmesso ...Lorenzo Insigne si è raccontato nel nuovo numero di 'Undici, toccando svariati argomenti tra cui il rapporto con i tifosi. Le sue parole."La gente si è sempre aspettata tanto da me. Ho cercato di ricambiare. Ho avuto degli screzi qualche volta coi tifosi e mi dispiace. Molti non mi hanno compreso del tutto". (ANSA) ...