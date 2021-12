Banchero colpisce ancora | guarda i 16 punti contro Appalachian State

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il futuro azzurro vince per la 9ª volta in 10 partite di college, aiutando la sua Duke ad imporsi 92 - 67. Paolo mette a referto 16e 6 rimbalzi tirando 6/13 dal campo

Il futuro azzurro vince per la 9ª volta in 10 partite di college, aiutando la sua Duke ad imporsi 92 - 67. Paolo mette a referto 16 punti e 6 rimbalzi tirando 6/13 dal campo