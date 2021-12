Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2021 ore 20:30 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Viabilità DEL 16 DICEMBRE 2021 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; DALLE ORE 20 E’ INIZIATA LA SECONDA FASE DELLO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO: A Roma CHIUSE LE FERROVIE Roma-LIDO E LA METRO C, ATTIVE CON RIDUZIONI DI CORSE LE FERROVIE Roma-VITERBO, TERMINI-CENTOCELLE E LE LINEE A E B DELLA METROPOLITANA; L’AGITAZIONE DURERA’ FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. E VENIAMO AL TRAFFICO: UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 58 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER L’OSTIENSE STA CREANDO PROBLEMI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO; CIRCOLazioNE RIENTRATA NELLA NORMA, INVECE, IN CARREGGIATA OPPOSTA, MENTRE IN USCITA DALLA CITTA’ ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 dicembre 2021)DEL 16 DICEMBREORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; DALLE ORE 20 E’ INIZIATA LA SECONDA FASE DELLO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO: ACHIUSE LE FERROVIE-LIDO E LA METRO C, ATTIVE CON RIDUZIONI DI CORSE LE FERROVIE-VITERBO, TERMINI-CENTOCELLE E LE LINEE A E B DELLA METROPOLITANA; L’AGITAZIONE DURERA’ FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. E VENIAMO AL TRAFFICO: UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 58 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER L’OSTIENSE STA CREANDO PROBLEMI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO; CIRCONE RIENTRATA NELLA NORMA, INVECE, IN CARREGGIATA OPPOSTA, MENTRE IN USCITA DALLA CITTA’ ...

Advertising

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2021 ore 17:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #16-12-2021 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2021 ore 10:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #16-12-2021 - quartomiglio : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Appia Pignatelli - milano_xr : RT @betterrunG: - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato via Baldo degli Ubaldi, via Boccea (Selva Candida-Gra) -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Webuild, linea Av/Ac Napoli - Bari modello sostenibile ... che non ha interrotto lo shopping natalizio né tantomeno la viabilità giornaliera intorno ai ... con un'esperienza internazionale maturata dalle metropolitane di Roma e Milano fino a quelle di Riyadh e ...

Bilancio di previsione, Mazzali (FdI): 'Odg per la viabilità del comune di Iseo' Una delle criticità maggiormente caratterizzante la viabilità iseana è certamente l'intersezione fra via Roma e via Silvio Bonomelli. Attualmente via Silvio Bonomelli risulta essere a senso unico, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2021 ore 08:45 - RomaDailyNews RomaDailyNews ... che non ha interrotto lo shopping natalizio né tantomeno lagiornaliera intorno ai ... con un'esperienza internazionale maturata dalle metropolitane die Milano fino a quelle di Riyadh e ...Una delle criticità maggiormente caratterizzante laiseana è certamente l'intersezione fra viae via Silvio Bonomelli. Attualmente via Silvio Bonomelli risulta essere a senso unico, ...