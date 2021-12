Vaccini ai neonati, Costa: «Pronti entro fine marzo per i 0-5 anni». A che punto sono Pfizer e Moderna (Di giovedì 16 dicembre 2021) A meno di 48 ore dal via libera alle vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni, governo ed esperti in Italia pensano già all’ulteriore ampliamento della campagna pediatrica anti Covid. La prossima fascia da proteggere sarà quella dai 0 ai 5 anni con stime temporali non troppo lontane. «Confidiamo che già entro fine marzo prossimo possa arrivare anche il vaccino per i più piccoli» ha detto poche ore fa il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, «attendiamo con grande fiducia il lavoro della scienza, che ogni giorno ci mette a disposizione le armi giuste per contrastare la pandemia». Secondo le ipotesi di Costa quindi, tra meno di quattro mesi, le famiglie saranno chiamate a prendere un’importante decisione per un’altra categoria di piccolissimi. A confermare ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 dicembre 2021) A meno di 48 ore dal via libera alle vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11, governo ed esperti in Italia pensano già all’ulteriore ampliamento della campagna pediatrica anti Covid. La prossima fascia da proteggere sarà quella dai 0 ai 5con stime temporali non troppo lontane. «Confidiamo che giàprossimo possa arrivare anche il vaccino per i più piccoli» ha detto poche ore fa il sottosegretario alla Salute Andrea, «attendiamo con grande fiducia il lavoro della scienza, che ogni giorno ci mette a disposizione le armi giuste per contrastare la pandemia». Secondo le ipotesi diquindi, tra meno di quattro mesi, le famiglie saranno chiamate a prendere un’importante decisione per un’altra categoria di piccolissimi. A confermare ...

