Una folata di vento fa volare via un castello gonfiabile: tragedia durante una festa a scuola (Di giovedì 16 dicembre 2021) Una festa scolastica di fine anno in Australia (nord-ovest della Tasmania) è finita in tragedia. Cinque i bimbi morti e altri gravemente feriti. Un castello gonfiabile si è staccato dal terreno a causa di una fortissima raffica di vento ed è volato via durante una festa scolastica di fine anno. Il triste episodio è avvenuto L'articolo NewNotizie.it.

