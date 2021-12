Un Posto al Sole anticipazioni, Alberto Palladini non cambia e malmena Patrizio? (Di giovedì 16 dicembre 2021) Continua ad infittirsi la trama di Un Posto al Sole e adesso l’attenzione è ricaduta su Alberto Palladini. Il noto avvocato, nonché imprenditore, è riuscito a convincere Nico Poggi a farsi assumere nel suo ufficio legale. L’intenzione è quella di cambiare vita, tanto che sta provando a convincere anche l’ex compagna Clara a ritornare con lui. Sta di fatto che ci sarebbero nubi all’orizzonte in quanto Patrizio diventerà sempre più opprimente mettendo a dura prova i nervi dell’avvocato. Un Posto al Sole trame: Alberto convince Clara Nelle ultime puntate di Un Posto al Sole, i telespettatori hanno visto Alberto Palladini avvicinarsi di nuovo all’ex compagna Clara. ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 16 dicembre 2021) Continua ad infittirsi la trama di Unale adesso l’attenzione è ricaduta su. Il noto avvocato, nonché imprenditore, è riuscito a convincere Nico Poggi a farsi assumere nel suo ufficio legale. L’intenzione è quella dire vita, tanto che sta provando a convincere anche l’ex compagna Clara a ritornare con lui. Sta di fatto che ci sarebbero nubi all’orizzonte in quantodiventerà sempre più opprimente mettendo a dura prova i nervi dell’avvocato. Unaltrame:convince Clara Nelle ultime puntate di Unal, i telespettatori hanno vistoavvicinarsi di nuovo all’ex compagna Clara. ...

