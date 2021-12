Un altro cardinale No vax. C'è un virus tra i cattolici (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il tedesco Mueller, silurato da Francesco, abbraccia le tesi del complotto "La pandemia serve a Bill Gates e George Soros". Ma il Papa è pro vaccini di NINA FABRIZIO Leggi su quotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il tedesco Mueller, silurato da Francesco, abbraccia le tesi del complotto "La pandemia serve a Bill Gates e George Soros". Ma il Papa è pro vaccini di NINA FABRIZIO

